В Ростовской области пожар уничтожил легковой автомобиль и гараж

В поселке Чертково огонь полностью уничтожил легковую машину и гараж. Информацию о происшествии предоставили в главке МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, возгорание случилось 17 мая на улице Строительной. Пламя вспыхнуло в автомобиле, находившемся внутри гаража. Огонь быстро распространился, охватив хранившиеся в помещении легковоспламеняющиеся предметы и материалы. Общая площадь, пройденная пожаром, составила 32 квадратных метра.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. К борьбе с огнем привлекались силы в составе шести человек личного состава и двух единиц спецтехники.
Сейчас точные обстоятельства и причина случившегося выясняются. Установить их предстоит дознавателю МЧС.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.