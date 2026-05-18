Народные приметы на 19 мая: чего нельзя делать в день Иова Огородника?

19 мая верующие вспоминают праведного Иова Многострадального, на Руси его именовали Огородником или Горошником. В старину в этот день было принято сеять горох, наблюдать за майскими жуками и зазывать в избу соседских котов. Что еще можно, а что нельзя делать 19 мая, расскажем сегодня.
Народные приметы на 19 мая: что нельзя делать.
В день Огородника наши предки трудились на земле, но мужчинам строго-настрого запрещалось прикасаться к рассаде. Бытовало мнение, что в этом случае урожая не будет.
Остаться без овощей ближайшим летом рисковали и те, кто поругается с родственником или другом в поле. По этой же причине нельзя сквернословить на грядках.
Если верите в приметы, ни в коем случае не прогоняйте визитеров, даже если они нагрянут к вам без предупреждения. Тем, кто откажет гостям, на Руси сулили разорение и голод.
Чтобы не попасть в долговую яму, 29 мая не рекомендуется занимать деньги. Нужно обходиться собственными средствами и планировать расходы. Лучше воздержаться от спонтанных покупок. Новые вещи все равно долго не прослужат, предупреждали мудрецы в старину.
Не стоит лениться, если, конечно, не хотите весь год без работы провести. В обед не ложитесь спать, а то все лето везде опаздывать будете.
Не допускается выход в свет в грязной и мятой одежде — везения ни в чем не будет.
Если забудете дома какую-то вещь, возвращаясь за ней, трижды постучите в дверь. Тогда удача от вас точно не отвернется.
Важное правило, касающееся 19 мая, знали в давнюю пору замужние женщины. Им не дозволялось сплетничать, так как это может стать причиной измен второй половинки.
Девушкам на выданье в этот день не советовали болтать ногами под лавкой. Якобы так можно было нечисть привлечь, которая помешает личному счастью и не даст красавице найти себе жениха.
Народные приметы на 19 мая: что можно делать.
На Руси в этот день было принято подниматься с постели с первыми лучами солнца. С утра девушки и женщины спешили на улицу — они собирали росу с травы, чтобы умыться. Считалось, что так можно продлить молодость и сохранить красоту.
День Иова Огородника крестьяне проводили за работой. В это время они высаживали огурцы и горох. Из гороха, кстати, 19 мая они обязательно что-то готовили, чтобы целый год им во всем сопутствовала удача. Традиционными блюдами даты считались пироги с горохом. Также в почете у наших предков были каши и супы.
Верующие в этот день просили праведного Иова даровать им терпение для решения сложных задач и помочь в укреплении веры. Многие ходили в храмы целыми семьями.
На Руси верили, что 19 мая — отличное время для поездок. Можно отправиться в дальний путь, не опасаясь форс-мажоров. Главное, о чем стоит помнить, — не прощаться с родными на лестнице, а то вдали от дома будут ждать неприятности.
Не возбраняется и уборка. После мытья полов важно проветрить помещения, чтобы ветер «выдул» из жилища болезни и проблемы. По этой же причине стоит и постирать белье: наши предки развешивали его во дворе в надежде избавиться от хворей и неприятностей при помощи ветра.
Чтобы в кошельке всегда звенели монеты, 19 мая люди на Руси проводили следующий обряд. Оставляли все имевшиеся в доме деньги напротив зеркала на сутки, а затем читали специальный наговор. Считалось, что ровно через месяц их капитал удвоится. Важно: зеркало для ритуала должно быть чистым.
Еще один способ улучшить материальное положение — вкусно накормить соседского кота. Если прибьется бездомный хвостатый, его нужно у себя поселить. Так в семье воцарится мир и взаимопонимание. Во всяком случае, так говорили в старину.
Народные приметы о погоде на 19 мая.
Если утром 19 мая на траве много росы, урожай в этом году порадует. Получится собрать много овощей и фруктов — голода можно не бояться.
Сухая трава — предвестник засухи этим летом.
Если за окном ничего не видно из-за тумана, впереди ждет неделя без дождей.
Громкое кваканье лягушек — к ливню. Если вечером небо украсила радуга, ближайшие десять дней окажутся жаркими.
Сильный ветер ближе к ночи предупреждает о холодном июне.
Если звезды ярко светят, зерна этим летом будет больше обычного.
Заметив, что на улице появилось много майских жуков, наши предки не сомневались: до конца месяца погода будет теплой.
Именинники 19 мая.
В этот день именины отмечают Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов, Касьян и Михей.