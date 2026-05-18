Марки с изображениями Дяди Федора и Умки можно найти в почтовых отделениях

В почтовых отделениях появились марки с персонажами популярных мультфильмов. На них изображены герои современных версий «Простоквашино», «Умки» и мультсериала «Чемпионы».

Как пишет «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу «Почты России», номинал каждой марки — 48 рублей, тираж составил 488 тысяч экземпляров. Выпуском государственных знаков почтовой оплаты занимается дочерняя компания почты — АО «Марка».

На марках можно увидеть медвежонка Умку, кота Матроскина, Дядю Федора, почтальона Печкина, а также хоккеистов команд «Синие вымпелы» и «Красные метеоры». Речь идет не о советских версиях, а о современных, которые сейчас выпускает «Союзмультфильм».

Мультсериал «Простоквашино» выходит с 2018 года. Сериал «Умка», рассказывающий легенды Арктики, выходил с 2022 по 2025 год. «Чемпионы» создан по мотивам классической «Шайбу! Шайбу!», его показывали в 2024—2025 годах.

