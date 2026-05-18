Более 500 нарушений выявили в ветеринарных документах Нижегородской области

С начала года Управление Россельхознадзора зафиксировало 542 нарушения в сфере оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.
Среди распространенных нарушений были:
некорректное ведение учётных записей и внесение данных;
несоответствие объёма сырья при производстве объёму готовой продукции;
сертификация товара с авансовой датой выработки;
введение в оборот продукции, для которой ранее были оформлены возвратные ВСД с пометкой «брак»;
указание недостоверных сведений о концентрации молочного жира;
сертификация просроченной продукции;
несоответствие заявленного режима транспортировки установленным требованиям;
несвоевременное погашение транспортных ВСД;
расхождения между типом сырья и типом готовой продукции.
По 465 нарушениям выданы официальные предупреждения. Работа 76 уполномоченных лиц приостановлена.
