Более 500 нарушений выявили в ветеринарных документах Нижегородской области

Работа 76 уполномоченных лиц приостановлена.

С начала года Управление Россельхознадзора зафиксировало 542 нарушения в сфере оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Среди распространенных нарушений были:

некорректное ведение учётных записей и внесение данных;

несоответствие объёма сырья при производстве объёму готовой продукции;

сертификация товара с авансовой датой выработки;

введение в оборот продукции, для которой ранее были оформлены возвратные ВСД с пометкой «брак»;

указание недостоверных сведений о концентрации молочного жира;

сертификация просроченной продукции;

несоответствие заявленного режима транспортировки установленным требованиям;

несвоевременное погашение транспортных ВСД;

расхождения между типом сырья и типом готовой продукции.

По 465 нарушениям выданы официальные предупреждения. Работа 76 уполномоченных лиц приостановлена.

Ранее 20 тонн зараженной капусты из Казахстана не пустили в Нижегородскую область.