На 4,6% подорожал бензин в Нижегородской области

Бензин в Нижегородской области подорожал с начала 2026 года. Относительно марта его стоимость выросла на 0,67%, а относительно декабря 2025 года — на 4,59%, сообщает Нижегородстат.
Так, в начале апреля литр бензина марки АИ-92 в среднем стоил 63,34 ₽, АИ-95 — 68,39 ₽, АИ-98 и выше — 92,49 ₽, а дизель — 74,82 ₽ В сравнении с декабрем 2025 года цены на топливо в целом увеличились на 4,59%.
В апреле 2026 года по сравнению с мартом индекс цен на бензин в целом подрос на 0,67%, а на дизельное топливо — 0,2%.
