Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сигналы «умных» светофоров в Нижнем Новгороде можно будет видеть через смартфон

Водители смогут видеть сигналы «умных» светофоров в Нижнем Новгороде в реальном времени на экране смартфона. На первом этапе доступны светофоры на проспекте Гагарина, улице Родионова и нескольких улицах в центре города, сообщили в региональном правительстве. В скором времени к системе подключат все умные светофоры.

Водители смогут видеть сигналы «умных» светофоров в Нижнем Новгороде в реальном времени на экране смартфона. На первом этапе доступны светофоры на проспекте Гагарина, улице Родионова и нескольких улицах в центре города, сообщили в региональном правительстве. В скором времени к системе подключат все умные светофоры.

Навигатор отображает текущую фазу ближайшего по маршруту светофора и оставшееся время до смены сигнала, что помогает точнее проложить маршрут. Интеграция запущена в рамках соглашения между областным «Центром развития транспортных систем» и компанией «Яндекс». Сервис доступен в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе».