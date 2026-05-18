В Тюменской области подвели итоги первого потока проекта «СВОй агробизнес»

Первый поток проекта «СВОй агробизнес», который реализуется в поддержку нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», завершился в Тюменской области, сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса. Инициатива направлена на вовлечение участников СВО и членов их семей в предпринимательскую деятельность в сфере АПК.
Программа обучения включала теорию и интенсивную практику: слушатели научились анализировать рынок, разрабатывать бизнес-планы, искать каналы сбыта и оформлять заявки на гранты. Важной частью курса стали встречи с действующими фермерами и представителями профильных ведомств, а также психологическая адаптация к мирной жизни через предпринимательскую деятельность.
Удостоверения о повышении квалификации по программе «Основы сельского предпринимательства и адаптация к бизнес-среде» получили 24 участника СВО и членов их семей. Для дальнейшей помощи в реализации бизнес-идей за каждым из них будут закреплены наставники в муниципальных округах, а в Аграрном институте Тюменского государственного университета создана группа ведущих научных консультантов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.