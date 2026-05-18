В Тюменской области подвели итоги первого потока проекта «СВОй агробизнес»

Удостоверения о повышении квалификации по программе «Основы сельского предпринимательства и адаптация к бизнес-среде» получили 24 участника СВО и членов их семей. Для дальнейшей помощи в реализации бизнес-идей за каждым из них будут закреплены наставники в муниципальных округах, а в Аграрном институте Тюменского государственного университета создана группа ведущих научных консультантов.