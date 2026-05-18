Воронежские волонтеры спасают сокола с черепно-мозговой травмой

По словам добровольцев, о пережитом столкновении говорит сбитая восковица — чувствительный участок кожи над клювом сокола, заметный на фотографии из Центра. Впрочем, боевой дух пустельги ничуть не пострадал: едва оказавшись в тепле, пернатый товарищ принялся с жадностью и аппетитом наворачивать предложенную волонтерами питательную смесь из насекомых. При этом благодарности от спасенного хищника люди пока не дождались — в перерывах между едой сокол грозно и злобно шипит на своего волонтера.