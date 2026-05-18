Эксперт: максимальная пенсия у учителей в России не превысит 49 тыс. рублей

Максимальная пенсия у учителей в России в 2026 году может составить почти 49 тыс. рублей, с учетом северных надбавок. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Прогнозный размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35−38 лет (с учетом работы на 1,5−1,6 ставки) будет варьироваться от 13 600 ₽ в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 ₽ в Москве и северных субъектах. С учетом северных надбавок сумма может дойти до 48 800 ₽», — сказал Сафонов.

По его словам, при зарплате около 31 тыс. рублей за 35−38 лет получится накопить примерно 55−60 пенсионных баллов. В таких регионах, как ХМАО, ЯНАО, Приморский край, Москва, средний размер зарплаты учителей варьируется в пределах 130 тыс. — 150 тыс. рублей в месяц. Соответственно, средний индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за 35−38 лет составит около 240−260 баллов.