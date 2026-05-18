В Тутаевском лесничестве Ярославской области высадили более 6 тысяч елей

Свыше 6 тысяч сеянцев ели высадили 7 мая на территории Тутаевского лесничества в Ярославской области. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, работа была организована в ходе международной акции «Сад памяти» и нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Каждое дерево — это символ благодарности поколению победителей, памяти о героях Великой Отечественной войны, которые отстояли нашу страну, — подчеркнул Михаил Евраев. — Всего в 2026 году в рамках акции “Сад памяти” в нашем регионе будет высажено более 185 тысяч деревьев. Это и сохранение исторической памяти, и вклад в экологию, в восстановление и сохранение лесов. Очень важно, что в проекте участвуют представители самых разных поколений, от школьников до людей старшего возраста».
Акция «Сад памяти» проводится в Ярославской области с 2020 года. За прошедшее время участие в ней приняли около 5 тысяч человек. Общими усилиями высажено более 1,4 млн молодых деревьев: елей, сосен, берез, кленов, лип и рябин. Акция продлится до 22 июня, стать участниками могут все желающие. Подробная информация о датах, местах и времени проведения мероприятий — на официальном сайте.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.