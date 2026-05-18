Токаев поздравил Олжаса Сулейменова с 90-летним юбилеем

В Алматы с 90-летием поздравили Олжаса Сулейменова. Поздравление от имени президента ему вручил аким города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Источник: акимат Алматы

В Алматы народного писателя Казахстана Олжаса Сулейменова поздравили с 90-летием от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева. Аким города Дархан Сатыбалды навестил поэта у него дома и в теплой семейной обстановке зачитал поздравительное письмо главы государства. В обращении президент отметил, что Олжас Сулейменов получил признание не только в Казахстане, но и далеко за его пределами как выдающийся поэт, мыслитель и общественный деятель.

«Ваши гуманистические идеи стали достоянием национальной культуры и общественно-политической мысли далеко за пределами нашего государства», — говорится в поздравлении.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул вклад писателя в возрождение исторического самосознания казахского народа. Дархан Сатыбалды отдельно отметил роль Олжаса Сулейменова в развитии антиядерного движения. По его словам, созданное по инициативе писателя движение «Невада-Семей» стало символом борьбы против ядерных испытаний и сыграло важную роль в закрытии Семипалатинского полигона. Отмечается, что Олжас Сулейменов считается одной из ключевых фигур современной казахстанской литературы и общественной жизни. Его произведения переведены на многие языки мира и продолжают издаваться большими тиражами.