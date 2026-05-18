Токаев поздравил Олжаса Сулейменова с 90-летним юбилеем

В Алматы народного писателя Казахстана Олжаса Сулейменова поздравили с 90-летием от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева. Аким города Дархан Сатыбалды навестил поэта у него дома и в теплой семейной обстановке зачитал поздравительное письмо главы государства. В обращении президент отметил, что Олжас Сулейменов получил признание не только в Казахстане, но и далеко за его пределами как выдающийся поэт, мыслитель и общественный деятель.
«Ваши гуманистические идеи стали достоянием национальной культуры и общественно-политической мысли далеко за пределами нашего государства», — говорится в поздравлении.
Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул вклад писателя в возрождение исторического самосознания казахского народа. Дархан Сатыбалды отдельно отметил роль Олжаса Сулейменова в развитии антиядерного движения. По его словам, созданное по инициативе писателя движение «Невада-Семей» стало символом борьбы против ядерных испытаний и сыграло важную роль в закрытии Семипалатинского полигона. Отмечается, что Олжас Сулейменов считается одной из ключевых фигур современной казахстанской литературы и общественной жизни. Его произведения переведены на многие языки мира и продолжают издаваться большими тиражами.