Движение по проспекту Абая на несколько дней ограничат в Астане

По данным акимата Астаны, на проспекте Абая запланированы работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна — они пройдут на участке от проспекта Республики до улицы А. Сембинова. В связи с этим, с 18 по 22 мая на данном участке будет частично перекрыто движение. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
«Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу», — говорится в сообщении акимата.