Движение по проспекту Абая на несколько дней ограничат в Астане

По данным акимата Астаны, на проспекте Абая запланированы работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна — они пройдут на участке от проспекта Республики до улицы А. Сембинова. В связи с этим, с 18 по 22 мая на данном участке будет частично перекрыто движение. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.