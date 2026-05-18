«Единая Россия» и Правительство обеспечили аграрное лидерство страны

«Благодаря совместной работе партии “Единая Россия” и правительства региона мы постепенно уходим от стереотипа, что на селе нет перспектив, и вместе укрепляем аграрное лидерство страны. Впереди ещё много работы, но мы уже видим: сельские территории всё чаще становятся местом, где люди хотят жить, работать и растить детей. Молодые специалисты начинают выбирать деревню, потому что здесь можно найти достойную работу, жильё и социальную инфраструктуру. Наша задача — закрепить этот положительный тренд, сделать его необратимым. Нижегородское село должно стать территорией настоящих возможностей», — подчеркнул региональный координатор партпроекта «Российское село», председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.