«Единая Россия» и Правительство обеспечили аграрное лидерство страны

Сельское хозяйство сегодня — локомотив экономики и предмет национальной гордости, поэтому «Единая Россия» и Кабмин будут и дальше уделять особое внимание формированию продовольственного суверенитета, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на пленарном заседании окружного отчётно-программного форума «Есть результат!» в Омске. Эта тема найдёт отражение в новой Народной программе партии.
«Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы — мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш Президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира. За этими рекордами стоят конкретные решения “Единой России”. Вместе с Правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку — порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году», — сообщил он.
Второе направление, которое войдет в новую Народную программу, — комплексное развитие сельских территорий.
«Соответствующая программа полностью синхронизирована с народной программой партии, именно депутаты “Единой России” ежегодно гарантируют её финансирование, в 2025 году оно достигло более 110 млрд рублей. В результате в сёлах появляются новые школы и детские сады, ФАПы и поликлиники, спортивные и культурные учреждения. Строится жильё, обновляются дороги, ремонтируются дома культуры и библиотеки. Благодаря предложенной партией сельской ипотеке под 3% десятки тысяч семей построили свои дома. Теперь эта мера стала бессрочной», — напомнил Владимир Якушев.
Ещё одно направление совместной работы «Единой России» и Правительства — создание условий для профессиональной реализации молодёжи на селе и подготовка кадров.
При поддержке партии по всей стране открыто более тысячи школьных агроклассов, а программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» привлекают на село молодых и квалифицированных специалистов. В дополнение к ним запущены программы «Земский работник культуры» и «Земский тренер».
В свою очередь вице-премьер Дмитрий Патрушев акцентировал, что «Единая Россия» выступает партнёром Правительства в развитии АПК и глубоко погружена в ситуацию на местах — это позволяет Кабмину формировать проекты и госпрограммы с акцентом на важное для людей.
По его словам, объём государственной поддержки АПК в последние годы превышает полтриллиона рублей ежегодно — это заслуга законотворческой деятельности «Единой России».
В отрасль активно внедряются современные технологии: в сельском хозяйстве используют цифровые платформы, системы автопилотирования, искусственный интеллект и роботизированное оборудование, заметил зампред Правительства.
Дополнительные механизмы поддержки прорабатываются по партпроекту «Российское село». В частности, в 2026 году появился отдельный федеральный проект по развитию малого агробизнеса, на реализацию которого предусмотрено около 15 миллиардов рублей.
Продолжается поддержка сбыта фермерской продукции. В стране уже работают порядка 80 агроагрегаторов, которые помогают поставлять товары фермеров в торговые сети.
С 2025 года реализуется нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», направленный на развитие селекции, генетики, производства кормовых добавок, вакцин, техники и оборудования.
Вице-премьер отметил важность подготовки кадров для агропромышленного комплекса и привлечения молодёжи в отрасль: в рамках нацпроекта уже появилось больше тысячи агротехнологических классов, а к концу 2030 года их должно стать 18 тысяч.
В целом с 2020 года преобразования затронули 13 тысяч населённых пунктов и положительно сказались на качестве жизни 17 миллионов человек. Построено и модернизировано больше 6 тысяч объектов инфраструктуры.
«В горизонте 2030 года перед нами стоят крайне серьёзные задачи, связанные с сохранением доли сельского населения, увеличением количества благоустроенного жилья, повышением обеспеченности кадрами и привлечением в отрасль молодёжи», — сказал Дмитрий Патрушев.
Нижегородская область входит в число ведущих аграрных регионов Приволжского федерального округа. В регионе работают 337 сельскохозяйственных организаций, около 1780 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 68 сельхозкооперативов и свыше 400 тысяч личных подсобных хозяйств. В 2025 году объём валовой продукции сельского хозяйства превысил 168 млрд рублей, индекс производства составил около 104% к уровню предыдущего года. Регион занимает 1‑е место в ПФО и 3‑е в России по производству картофеля, так же нижегородские сельхозпроизводители имеют высокие показатели по льноволокну, сахарной свёкле, зерну, овощам, яйцу, молоку и мясу. Уровень самообеспеченности зерном достигает более 172%, картофелем — свыше 123%, яйцом — около 137%.
Объём экспорта продукции АПК выполнен на 160% от плана, поставки идут в 39 стран, включая Китай, Казахстан, Азербайджан и Индию.
На территории области реализуется более 90 инвестиционных проектов на сумму свыше 79 млрд рублей с созданием более 4 тыс. рабочих мест.
В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году привлечено почти 1,2 млрд рублей из федерального бюджета и 348,7 млн рублей из областного. Завершены 145 проектов благоустройства, построен жилой комплекс на 50 домов в Большом Болдине, модернизирован стадион в Вознесенском, начато строительство водозабора с сетями водоснабжения в Большом Болдине, а также других объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
В 2026 году федеральное финансирование на развитие сельских территорий увеличится до 3,9 млрд рублей, областное составит 348,8 млн рублей. Продолжится реализация проектов в Вознесенском, Большом Болдине и Семенове, а также начнётся строительство школ в Володарске, Чкаловске и Лыскове, канализационных сетей в Большом Болдине. Будет реализовано 118 новых проектов благоустройства, приобретено жильё для граждан по договорам найма, продолжена работа по созданию агротехнологических классов и привлечению молодых кадров в отрасль.
«Благодаря совместной работе партии “Единая Россия” и правительства региона мы постепенно уходим от стереотипа, что на селе нет перспектив, и вместе укрепляем аграрное лидерство страны. Впереди ещё много работы, но мы уже видим: сельские территории всё чаще становятся местом, где люди хотят жить, работать и растить детей. Молодые специалисты начинают выбирать деревню, потому что здесь можно найти достойную работу, жильё и социальную инфраструктуру. Наша задача — закрепить этот положительный тренд, сделать его необратимым. Нижегородское село должно стать территорией настоящих возможностей», — подчеркнул региональный координатор партпроекта «Российское село», председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.
Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.
Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.
Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.
«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.