В Калининграде суд вынес приговор 23-летнему курьеру телефонных мошенников

В декабре 2025 года подсудимый откликнулся на интернет‑объявление о работе курьером с высоким доходом и получил задание собирать наличные у пожилых граждан и переводить их на банковские счета. В тот же день он получил от двух потерпевших 700 тыс. рублей, часть из которых перевел соучастникам.