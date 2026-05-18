В Донецке презентовали компьютерную игру по событиям в Мариуполе

В Донецке презентовали компьютерную игру "Куинджи, 93" по событиям в Мариуполе.

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Компьютерную игру «Куинджи, 93», созданную донецкими разработчиками по событиям в Мариуполе Донецкой Народной Республики весной 2022 года, презентовали в понедельник в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

По сюжету игры 18-летний житель Донецка Артем в марте 2022 года становится волонтером в Мариуполе, чтобы помогать мирным жителям. В озвучке персонажей приняли участие реперы Хаски и Дима OM, комик Евгений Чебатков.

Активисты для мероприятия воссоздали локации, отсылающие к событиям в Мариуполе весны 2022 года, в том числе импровизированная точка регистрации мирных жителей, военный блиндаж. Также организаторы устроили фотовыставку и экспозицию, включившую оружие, бронежилеты, шевроны, каски, предметы быта, использовавшиеся в период освобождения города от ВСУ.

На презентацию игры в понедельник пришли военнослужащие, принимавшие участие в освобождении Мариуполя, молодежь, военные корреспонденты и волонтеры.

«Сегодня у нас основное событие — это презентация компьютерной игры “Куинджи, 93”. И сегодня мы создаем атмосферу Мариуполя 2022 года, когда только происходило освобождение города. Игра создана в Донецке», — сказал РИА Новости руководитель «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский.

Он отметил, что на мероприятие приехали ребята со всей республики, в том числе из самого Мариуполя.

