Миллионы осели на дно фонтана

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, Зухра Бугрова занималась строительством торгового центра на площади Ленина в Ростове, что вызывало недовольство горожан. В советское время на площади перед гостиницей «Турист» (в настоящее время «Амакс») был построен многоструйный фонтан. Позже его снесли под предлогом реконструкции. В 2015 году власти заявляли, что фонтан восстановят к ЧМ-2018, однако этого не произошло. Зато стало известно, что участок, на котором ранее располагался фонтан, продан Московской строительной компании (МСК). Инвестор сообщил о планах возвести здесь 22-этажный жилой дом, что вызвало протесты горожан. Власти Ростова отказались утвердить план строительства объекта. Тогда застройщик направил в арбитражный суд иск с требованием признать отказ незаконным. После тяжбы, длившейся более года, город смог доказать, что строить высотку на этом месте нельзя. В конце 2018 года Гордума внесла изменения в Правила землепользования и застройки Ростова-на-Дону, которые установили запрет на надземное строительство на данной территории.