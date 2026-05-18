Четырехзвездочный отель в Сочи внедрит бережливые технологии

Отель «Sea Galaxy Отель Конгресс и СПА» в Сочи приступил к реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Там планируют улучшить качество услуг благодаря бережливым технологиям, сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
Для внедрения улучшений был выбран процесс оптимизации работы инженерной службы отеля, чтобы в результате сократить время на подготовку номера к заезду гостей. В ходе первого модуля обучения основам бережливого производства сотрудники разобрали семь видов потерь — от перепроизводства до неиспользованного потенциала работников. На занятиях участники также познакомились со структурой паспорта проекта, критериями выбора приоритетных проблем и алгоритмом реализации улучшений.
Сейчас команда проекта перешла к этапу диагностики. Рабочая группа отеля проводит хронометраж операций, картирование потока создания ценности и анализ потерь. Это позволит выявить «узкие места» и определить точки наибольшего потенциала для улучшений.
«Сегодня бережливые технологии уже применяет 41 организация туристической сферы региона. Для отелей и гостиниц это реальный инструмент повышения качества сервиса и устойчивости в высокий сезон. Оптимизация рабочих процессов позволяет персоналу быстрее реагировать на нагрузку, эффективнее использовать ресурсы и выстраивать работу без лишних потерь. Уверен, что наработанные методики, с которыми поделятся эксперты федерального проекта, помогут команде отеля усовершенствовать внутренние процессы и повысить уровень обслуживания гостей», — отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.