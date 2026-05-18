Четырехзвездочный отель в Сочи внедрит бережливые технологии

Для внедрения улучшений был выбран процесс оптимизации работы инженерной службы отеля, чтобы в результате сократить время на подготовку номера к заезду гостей. В ходе первого модуля обучения основам бережливого производства сотрудники разобрали семь видов потерь — от перепроизводства до неиспользованного потенциала работников. На занятиях участники также познакомились со структурой паспорта проекта, критериями выбора приоритетных проблем и алгоритмом реализации улучшений.