Нижегородцы «подарили» телефонным мошенникам 63 млн рублей за неделю

Более 63 миллионов рублей удалось выманить мошенникам у жителей Нижегородской области с 11 по 17 мая. Как правило, аферисты выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка или онлайн-продавцов. Также злоумышленники предлагали своим жертвам дополнительный заработок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
На прошлой неделе стражи порядка зарегистрировали 45 преступлений с использованием различных мошеннических схем. В 24 случаях аферисты общались с гражданами, представившись работниками финансовых организаций.
В числе пострадавших оказалась дзержинская пенсионерка. Ее злоумышленники убедили в необходимости задекларировать все имеющиеся средства. Якобы только так деньги можно было бы защитить от посягательств неизвестных. Пожилая женщина поверила мошенникам и отдала их курьеру 1,8 млн рублей. Крупную сумму она положила в стеклянную банку.