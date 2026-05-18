Нижегородцы «подарили» телефонным мошенникам 63 млн рублей за неделю

Более 63 миллионов рублей удалось выманить мошенникам у жителей Нижегородской области с 11 по 17 мая. Как правило, аферисты выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка или онлайн-продавцов. Также злоумышленники предлагали своим жертвам дополнительный заработок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.