Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пути задерживаются 14 идущих через Воронеж поездов

Составы опаздывают из-за перекрытия Крымского моста.

Источник: Комсомольская правда

Из-за временного перекрытия Крымского моста задерживаются 14 проходящих через Воронеж поездов. Речь идет о поездах в направлении юга:

№ 077 Санкт-Петербург — Симферополь, на 9,5 часа;

№ 007 Санкт-Петербург — Севастополь, на 8,5 часа;

№ 092 Москва — Севастополь, на 5 часов;

№ 173 Москва — Евпатория, на 4,5 часа;

№ 028 Москва — Симферополь, на 4 часа;

№ 179 Санкт-Петербург — Евпатория, на 3 часа;

№ 097 Москва — Симферополь, на 1 час.

Поезда из Крыма:

— № 028 Симферополь — Москва (от 17 мая) — на 10 часов;

— № 180 Евпатория — Санкт-Петербург (от 17 мая) — на 8 часов;

— № 008 Севастополь — Санкт-Петербург (от 17 мая) — на 8 часов;

— № 168 Симферополь — Москва (от 17 мая) — на 7 часов;

— № 078 Симферополь — Санкт-Петербург (от 17 мая) — на 5,5 часа;

— № 092 Севастополь — Москва (от 17 мая) — на 4 часа;

— № 174 Евпатория — Москва (от 17 мая) — на 3,5 часа.

Для пассажиров в задерживающихся поездах предоставляют питание и воду.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше