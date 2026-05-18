В пути задерживаются 14 идущих через Воронеж поездов

Из-за временного перекрытия Крымского моста задерживаются 14 проходящих через Воронеж поездов. Речь идет о поездах в направлении юга:
№ 077 Санкт-Петербург — Симферополь, на 9,5 часа;
№ 007 Санкт-Петербург — Севастополь, на 8,5 часа;
№ 092 Москва — Севастополь, на 5 часов;
№ 173 Москва — Евпатория, на 4,5 часа;
№ 028 Москва — Симферополь, на 4 часа;
№ 179 Санкт-Петербург — Евпатория, на 3 часа;
№ 097 Москва — Симферополь, на 1 час.
Поезда из Крыма:
— № 028 Симферополь — Москва (от 17 мая) — на 10 часов;
— № 180 Евпатория — Санкт-Петербург (от 17 мая) — на 8 часов;
— № 008 Севастополь — Санкт-Петербург (от 17 мая) — на 8 часов;
— № 168 Симферополь — Москва (от 17 мая) — на 7 часов;
— № 078 Симферополь — Санкт-Петербург (от 17 мая) — на 5,5 часа;
— № 092 Севастополь — Москва (от 17 мая) — на 4 часа;
— № 174 Евпатория — Москва (от 17 мая) — на 3,5 часа.
Для пассажиров в задерживающихся поездах предоставляют питание и воду.