Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде перекроют до 30 августа

Движение транспорта по улице Маслякова на участке от Ильинской до площади Горького будет прекращено с 07:00 24 мая до 19:00 30 августа из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог региона в своем макс-канале.
«В указанный период движение автобусов маршрутов № 5, 18, 22, 26, 41, 43, 78, 94, 130 в направлении площади Горького будет организовано по улицам Ильинской, Горького и по площади Горького; в направлении Похвалинского съезда — без изменений (по улицам Горького, Ильинской улице, Малой Покровской)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ограничения на парковку вводятся на центральных улицах Нижнего Новгорода.
