В Павловском районе Воронежской области обновят участок дороги

Участок дороги Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка — х. Шувалов в Павловском районе Воронежской области отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта — 4,4 км, сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Этот маршрут проходит по населенным пунктам и давно нуждается в основательном ремонте из-за трещин и выбоин. В рамках работ на участке уложат два слоя асфальтобетона, укрепят обочины, усилят основание. Кроме того, запланировано восстановление существующего пешеходного перехода с искусственной неровностью в районе школы на хуторе Данило.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области также приведут в нормативное состояние участок дороги Кантемировка — Колещатовка в Кантемировском районе. На объекте протяженностью 6,5 км укрепят основание, а затем приступят к ремонту покрытия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.