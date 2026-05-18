Жительницу Александровска приговорили к 11 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков

Женщину задержали в Кизеле в январе 2026 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. При личном досмотре у нее обнаружили и изъяли приготовленные к незаконному сбыту восемь свертков с наркотиками, а также информацию о местах размещения тайников-закладок. В ходе осмотров тайников было изъято еще десять свертков с наркотиками. На допросе женщина призналась, что является наркокурьером в нелегальном интернет-магазине.