Ремонт моста воронежского Дворца Ольденбургских подорожал до 22 млн

В январе этого года управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Воронежской области внесло «Дизайн» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в связи с невыполнением работ. Согласно картотеке арбитражных дел, в феврале компания подала к ведомству иск о признании этого решения недействительным. Тогда же «Дизайн» обратился с ходатайством о его приостановлении, которое суд отклонил. Следующее заседание по делу состоится 9 июня.