В Литве нашли обломки военного дрона, который мог принадлежать Украине

БПЛА вошёл в воздушное пространство со стороны приграничного района.

Источник: Клопс.ru

В Литве обнаружили обломки военного беспилотника, который, предположительно, принадлежал Украине. Об этом, ссылаясь Национальный центр управления кризисами, сообщает Интерфакс в понедельник, 18 мая.

Глава центра Вильмантас Виткаускас сообщил, что следов взрывчатки не обнаружили. По версии литовского Минобороны, беспилотник вошёл в воздушное пространство страны вечером в воскресенье в Швенчёнском районе у границы с Беларусью.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас уточнил, что пограничники передали сведения военным, в том числе экипажам дежурных истребителей НАТО. Отреагировать они не успели: по его словам, инцидент продолжался от 10 до 20 минут.

У Литвы нет стратегической глубины", — отметил Каунас, объясняя, почему времени на реакцию оказалось мало.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что территория республики не должна использоваться для ударов беспилотниками по соседним странам.

