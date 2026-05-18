МинЖКХ сказало, подорожает ли коммуналка при сдаче квартиры тунеядцу

МинЖКХ назвало стоимость коммуналки при аренде квартиры тунеядцу.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали, подорожает ли коммуналка, если сдать квартиру тунеядцу.

В МинЖКХ подчеркнули, что, согласно Жилищному кодексу Беларуси, обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг у нанимателя возникают со дня заключения договора найма. Оплачивать ЖКУ наниматель частного жилищного фонда обязан, если это предусмотрено и договором.

И, если наниматель включен в список не занятых в экономике и является плательщиком ЖКУ в арендуемой квартире, то экономически обоснованные тарифы будут применены ко всей площади жилого помещения и на весь объем услуг. Это коснется платы за теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Однако, если в договоре найма или допсоглашении указано, что коммунальные услуги продолжит оплачивать работающий собственник квартиры, то повышенные тарифы применять не будут.

Напомним, тарифы на ЖКУ подорожают в Беларуси с 1 июня.

Еще мы писали, что в Минске владельцы стройкомпании провернули схему с налогами на 2,6 млн рублей.