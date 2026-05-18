Сибиряк помог Team Spirit выиграть 256 тысяч долларов на турнире по CS2

Team Spirit стала победителем турнира PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2. В составе команды — томич Данил donk Крышковец, которого признали лучшим игроком соревнований.

Как пишет РИА Томск, турнир проходил в Астане с 9 по 17 мая. Участвовали 16 команд, общий призовой фонд составил 1,6 миллиона долларов. Победители получили 256 тысяч долларов. В финале Team Spirit обыграла европейскую команду Falcons.

Данил Крышковец родился в Томске. В CS: GO он начал играть в десять лет. Профессионалом стал в 2021 году, попав в молодежную команду Spirit Academy. Летом 2023 года его перевели в основной состав Team Spirit, и он переехал в Сербию.

Фото на главной: admkrsk.ru.

