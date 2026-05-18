Медиагруппу «Кубань 24» возглавил Павел Тычинкин

Новым руководителем медиагруппы «Кубань 24» стал Павел Тычинкин.

Источник: Комсомольская правда

У главного краевого телеканала новый руководитель. 18 мая коллективу медиагруппы «Кубань 24» представили нового генерального директора — им стал Павел Тычинкин. Назначение провела руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Навазова.

Для Павла Тычинкина «Кубань 24» — место знаковое. Свою карьеру он начал именно здесь, еще будучи студентом журфака Кубанского госуниверситета. В то время телеканал назывался «НТК», и будущий руководитель работал там обычным корреспондентом.

Тычинкин прошел путь от заместителя до руководителя информационно-аналитического управления администрации Краснодара. Работал советником губернатора Кубани по вопросам СМИ. С 2020 года и до нынешнего назначения занимал пост начальника пресс-службы Краснодарского края и заместителя руководителя департамента информационной политики.

Новый гендиректор — коренной краснодарец, ему 44 года. Помимо журналистского образования, он получил диплом эффективного менеджера.

Ранее сообщалось, что Павел Тычинкин удостоен почетной награды Союза журналистов России — «Честь. Достоинство. Профессионализм».