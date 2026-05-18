Региональное управление МЧС предупреждает о грозе в Калининградской области. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале ведомства.
«В ближайшие три часа по Калининградской области ожидается гроза. Смещение с юго-востока на северо-запад. Будьте внимательны и осторожны», — сообщили в МЧС в понедельник, 18 мая.
Во время грозы запрещено выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.