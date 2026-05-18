Первое оральное лекарство от апноэ прошло третью фазу клинических испытаний

По текущим оценкам ученых, примерно каждый десятый ребенок и взрослый человек на Земле страдает от апноэ — проблем с дыханием во время сна, приводящих к развитию храпа, дневной сонливости и ряда других нарушений жизнедеятельности. До недавнего времени они не привлекали большого внимания со стороны ученых, однако в последние два десятилетия медики и биологи обнаружили свидетельства того, что апноэ повышает вероятность развития кардиологических нарушений, болезни Альцгеймера и ряда других заболеваний.