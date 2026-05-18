ГК «Самолет» оспаривает решение о взыскании 200 млн рублей по договору КРТ в Перми

Напомним, в начале этого года министерство транспорта Пермского края обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 200 млн руб. с ООО «Специализированный застройщик “Заостровка”». Эти средства в бюджет Прикамья общество должно было передать в рамках договоренностей по комплексному развитию территории в Дзержинском районе для капремонта дороги. В марте этого года суд удовлетворил иск министерства транспорта полностью. Кроме того, с иском к компании о взыскании 5,5 млн руб. обратилось также министерство по имуществу Пермского края. В апреле иск был удовлетворен частично.