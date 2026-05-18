Высокую пожароопасность объявили в Нижегородской области с 20 по 25 мая

В период высокой пожароопасности действует запрет на посещение лесов. На садовых и дачных участках категорически запрещено жечь мусор и сухую траву, особенно вблизи лесных массивов. Не разводите костры в лесах, не бросайте горящие спички и непотушенные сигареты. Если вы заметили природный пожар, не пытайтесь потушить его самостоятельно, если не уверены в своих силах. Будьте осторожны, не подходите близко к огню и незамедлительно сообщите о возгорании пожарным по номеру 101 или 112.