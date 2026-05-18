Синоптики предупредили о росте числа экстремальных погодных явлений в Москве

Сильная гроза, прошедшая в ночь на воскресенье в столичном регионе, стала одной из самых мощных за последнее время. Жители Москвы сообщали о сильных раскатах грома, ярких вспышках молний и интенсивных ливнях, сопровождавшихся локальными подтоплениями.
Как отмечают москвичи в социальных сетях, многие проснулись ночью от громких ударов грома, которые «напоминали взрывы». По словам жителей, раскаты были необычно резкими и сопровождались вибрацией окон и стен домов. В ряде районов города из-за грозы срабатывала автомобильная сигнализация.
По данным синоптиков, причиной непогоды стал мощный атмосферный фронт, сформировавшийся на фоне аномально тёплой для мая погоды. В отдельных районах столицы за несколько часов выпала значительная часть месячной нормы осадков. Ливни привели к временным подтоплениям дорог, дворов и парковок.
Специалисты отмечают, что подобные погодные явления становятся для Москвы всё более характерными. После холодного начала мая со снегом и ночными заморозками температура воздуха в столице за несколько дней поднялась почти до летних значений — до плюс 28−30 градусов.
Синоптики объясняют, что сочетание высокой температуры и повышенной влажности способствует формированию интенсивных грозовых фронтов. По их словам, тёплый воздух удерживает больше влаги, что приводит к усилению ливней, гроз и шквалистого ветра.
Климатологи также обращают внимание на растущую нестабильность погодных условий в столичном регионе. За последние десятилетия в Москве увеличилось количество опасных погодных явлений, включая аномальную жару, рекордные осадки, сильные грозы и резкие перепады температур.
По предварительным прогнозам, лето 2026 года в столице может оказаться одним из самых контрастных за последние годы. Синоптики не исключают новых периодов сильной жары, грозовых фронтов и интенсивных ливней, особенно в июне и июле.