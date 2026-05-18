Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменено по 14 июня

В МЖД обращают внимание пассажиров, что в расписание пригородных поездов внесены корректировки: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Ряд электричек, курсирующих между Москвой, Софрино, Монино, Сергиевым Посадом, Пушкино временно выведены из расписания. Для обеспечения транспортной доступности назначены дополнительные поезда на маршрутах Монино — Москва, Сергиев-Посад — Москва и в обратном направлении.