Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменено по 14 июня

«Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится с 18 мая по 14 июня в связи с ремонтными работами на перегоне Угловка — Алешинка Октябрьской железной дороги, которая стыкуется со столичной магистралью на станции “Александров” и обеспечивает пропуск пассажирских поездов в Москву и в обратном направлении», — говорится в сообщении.
В МЖД обращают внимание пассажиров, что в расписание пригородных поездов внесены корректировки: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Ряд электричек, курсирующих между Москвой, Софрино, Монино, Сергиевым Посадом, Пушкино временно выведены из расписания. Для обеспечения транспортной доступности назначены дополнительные поезда на маршрутах Монино — Москва, Сергиев-Посад — Москва и в обратном направлении.
МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.