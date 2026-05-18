Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменено по 14 июня

В период по 14 июня 2026 года изменено расписание ряда поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба магистрали.

Источник: КрасЖД

«Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится с 18 мая по 14 июня в связи с ремонтными работами на перегоне Угловка — Алешинка Октябрьской железной дороги, которая стыкуется со столичной магистралью на станции “Александров” и обеспечивает пропуск пассажирских поездов в Москву и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

В МЖД обращают внимание пассажиров, что в расписание пригородных поездов внесены корректировки: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Ряд электричек, курсирующих между Москвой, Софрино, Монино, Сергиевым Посадом, Пушкино временно выведены из расписания. Для обеспечения транспортной доступности назначены дополнительные поезда на маршрутах Монино — Москва, Сергиев-Посад — Москва и в обратном направлении.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.