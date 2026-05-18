Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выступит под флагом России

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял долгожданное для россиян решение.

Источник: Комсомольская правда

Российским гимнастам вернули право выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном страны, сообщила Федерация гимнастики России. Среди них — воронежская спортсменка Ангелина Мельникова.

Долгожданное решение о допуске россиян к международным соревнованиям под российским флагом и с исполнением государственного гимна принял 17 мая в Шарм-эль-Шейхе исполнительный комитет Международной федерации гимнастики. Допуск касается пяти видов: спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики.

Под национальными символами страны российские гимнасты выступят на чемпионате мира в Нидерландах с 17 по 25 октября 2026 года.