Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выступит под флагом России

Долгожданное решение о допуске россиян к международным соревнованиям под российским флагом и с исполнением государственного гимна принял 17 мая в Шарм-эль-Шейхе исполнительный комитет Международной федерации гимнастики. Допуск касается пяти видов: спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики.