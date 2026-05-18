Детские школы искусств Ейского района Кубани закупят новое оборудование

Две детские школы искусств в станице Должанской и поселке Октябрьском Ейского района Краснодарского края приобретут музыкальное и учебное оборудование по нацпроекту «Семья». Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик.
В ДШИ, где обучаются более 600 детей, поступят музыкальные инструменты: фортепиано, гитары, баяны, домры, балалайки, саксофоны, кларнет. Кроме того, школы закупят интерактивные панели и ноутбуки, а также современные учебные пособия.
«Уверен, новое оборудование позволит нашим школам искусств качественно улучшить образовательный процесс, привлечь больше детей в мир творчества и воспитать новое поколение талантливых и образованных граждан России. Работа наших школ искусств — это вклад в будущее нашего района, в нравственное и эстетическое воспитание наших детей. К 1 сентября двери школ Должанской и Октябрьского с обновленным оборудованием будут открыты для всех желающих», — отметил Роман Бублик.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.