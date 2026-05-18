Калининградские каюры завоевали золото и два серебра на Кубке России в Ленобласти

В посёлке Кирпичное Ленинградской области прошёл этап Кубка России по ездовому спорту «Белые ночи». Участвовали 200 лучших каюров из разных регионов.
Сборная Калининградской области (Иван Тымочко с псом Итоном, Сергей Савицкий с Багги и Алиса Салангина с Колей) выиграла эстафету. Время победителей — 11 минут 9 секунд. Серебряные призёры отстали на 13 секунд. Иван Тымочко в команде отвечал за кросс, Алиса Салангина ехала на скутере, Сергей Савицкий — на велосипеде.
Сергей Савицкий на велосипеде с Багги занял второе место в гонке на 4,7 км. В первом заезде он показал абсолютно одинаковое время с соперником из Владимирской области — 8 минут 6,2 секунды. По дополнительным показателям калининградец вышел вперёд, но во втором заезде уступил.
Юниорка Анна Загниборода на скутере с псом Лайошем также завоевала серебро. Во втором заезде её отставание от соперницы с Камчатки составило всего 2 секунды.
Иван Тымочко с Волной в кроссовой дистанции 3,86 км финишировал четвёртым, совсем немного не дотянув до медали.