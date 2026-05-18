На ВДНХ стали доступны для аренды плавучие беседки

«На 3-м Каменском пруду у фонтана “Золотой колос” и на Дворцовом пруду в парке “Останкино” можно совершить водную прогулку на лодках или катамаранах — здесь расположились лодочные станции, доступные всем желающим. Лодочная станция в парке “Останкино” работает с 11:00 до 21:00. Здесь можно арендовать лодку или катамаран. Новинкой этого сезона стали электрокатамараны и плавучие беседки», — говорится в сообщении.
Поясняется, что плавучая беседка вмещает компанию из семи человек и работает на электрическом двигателе. Арендовать водный транспорт можно на 30 минут и более.
Кроме того, на ВДНХ открылись пункты проката велотранспорта. Взять напрокат взрослый или детский велосипед, а также веломобиль или электросамокат можно на Северной и Южной петлях, у павильона № 44 «Кролиководство», возле строения № 129 на Кольцевой дороге ВДНХ и в парке «Останкино». Пункты проката работают ежедневно с 10:00 до 22:00, точки будут функционировать до наступления холодов.
Отмечается, что на ВДНХ расположены 36 круглосуточных пунктов проката средств индивидуальной мобильности как для взрослых, так и для детей и подростков. Подчеркивается, что для передвижения на них установлены правила, например, действует ограничение заезда в пешеходную зону, в том числе на Центральную аллею. Необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим — не более 20 километров в час. Парковка возможна только в местах с нанесенной разметкой.