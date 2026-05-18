На ВДНХ стали доступны для аренды плавучие беседки

Отмечается, что на ВДНХ расположены 36 круглосуточных пунктов проката средств индивидуальной мобильности как для взрослых, так и для детей и подростков. Подчеркивается, что для передвижения на них установлены правила, например, действует ограничение заезда в пешеходную зону, в том числе на Центральную аллею. Необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим — не более 20 километров в час. Парковка возможна только в местах с нанесенной разметкой.