Нижегородцев предупредили об опасности темной мочи и отсутствия пота в жару

Отсутствие пота в жаркую погоду — тревожный сигнал, который может указывать на начало теплового удара. Об этом предупредил главный редактор издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов и собрал для нижегородцев рекомендации медиков.
Напомним, в Нижнем Новгороде и области на этой неделе ожидается аномальная жара. Температура будет превышать климатическую норму на 7 и более градусов.
В такую погоду необходимо помочь своему организму: просто увеличить потребление жидкости — уже недостаточно. Как отмечает Алексей Никонов, в знойные дни важно пересмотреть свой рацион и отдать предпочтение овощам и фруктам вместо мяса. Стоит избегать переедания.
Важно помнить о том, что на терморегуляцию влияют многие лекарства. Например, диуретики ускоряют процесс обезвоживания, а препараты для лечения депрессии — могут подавлять потоотделение. Принимающим таблетки гражданам следует проконсультироваться с лечащими врачами и выяснить, потребуется ли им коррекция дозировки.
По данным источника, в жару нужно обратить внимание на цвет своей мочи: если он темный, необходимо сразу же выпить два — три стакана воды — простой или минеральной. От сладких напитков, в том числе лимонада, лучше воздержаться.
«Если вы перестали потеть в жару — это признак начинающегося теплового удара и повод для экстренной помощи, — говорится в сообщении “Стационар-Пресс”.