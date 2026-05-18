Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин открыл пленарное заседание на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
На конференцию в столице Приволжья приехали федеральные чиновники, представители ведущих отечественных предприятий, разработчики ПО. В этом году главной темой ЦИПР стала цифровизация промышленности.
Премьер-министр обратил внимание на роль индустриальных центров компетенций, которые помогают объединить запросы предприятий и возможности разработчиков.
«Важно, что бизнес, который разрабатывает программное обеспечение, донастроил уже имеющиеся продукты под нужды конкретных предприятий, учитывая их специфику. Результат работы — сотни внедренных промышленных систем», — сказал Михаил Мишустин.
Напомним, конференция ЦИПР-2026 стартовала в Нижнем Новгороде 18 мая.