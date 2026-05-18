Российским гимнастам разрешили выступать на международных турнирах с флагом и гимном

Первыми под национальными символами на соревнования выйдут акробаты.

Источник: Клопс.ru

Исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом РФ и с гимном. Об этом сообщается на сайте ФГР.

Решение приняли в Шарм-эль-Шейхе. Оно касается пяти дисциплин, представленных в ФГР: спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики.

Первыми под российским флагом выступят представители спортивной акробатики. Они заявлены на этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, которые пройдут 29−31 мая, 5−7 июня и 19−21 июня.

Затем к международным стартам с национальными символами вернутся аэробисты и батутисты. Летом они выступят на этапах Кубка мира в Азербайджане, Китае, Швейцарии и Португалии. В сентябре сборная по аэробике поедет на первенство и чемпионат мира в Испанию.

Художественные гимнастки появятся под флагом РФ и с гимном на Кубке вызова в Румынии, этапе Кубка мира в Милане и чемпионате мира в Германии. Спортивные гимнасты вернутся к прежнему формату на мировом первенстве в Нидерландах, которое пройдёт 17−25 октября.

«Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов. Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта», — заявил президент ФГР Олег Белозёров.

В апреле Международная федерация водных видов спорта разрешила россиянам выступать на всех турнирах под национальным флагом и с гимном.

