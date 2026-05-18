На Дону завершено расследование хищения 150 млн рублей при строительстве домов

Источник: Коммерсантъ

В отношении учредителя и генерального директора строительной компании, а также двух его соучастников завершено расследование 40 эпизодов хищения средств при строительстве частных домов. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следствием установлено, что в 2023—2024 годах фигуранты по предварительному сговору заключали 40 договоров на строительство жилых домов в регионе, но не исполнили ни одного. Общая сумма ущерба потерпевших превысила 150 млн руб.

«В ходе предварительного следствия выполнен значительный объем следственных действий. По делу проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе 27 почерковедческих и 31 строительно-техническая экспертиза», — отметили в ведомстве.

На имущество обвиняемых и их родственников наложен обеспечительный арест на 60 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.