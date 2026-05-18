На Дону завершено расследование хищения 150 млн рублей при строительстве домов

В отношении учредителя и генерального директора строительной компании, а также двух его соучастников завершено расследование 40 эпизодов хищения средств при строительстве частных домов. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.