Посадка на поезд по биометрии появится еще в двух городах

Источник: "Российская газета"

Будет масштабирован сервис посадки на поезд по биометрии. Так, появятся еще два направления: Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Сейчас биометрия доступна на трех маршрутах: Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново и Москва — Кострома. Параллельно тестируются новые направления. Планируется, что их запуск состоится летом этого года.

«Сегодня на Нижегородском вокзале ознакомился с работой системы. Вся процедура занимает не более 10 секунд, при этом предъявлять паспорт не требуется. Уже принято решение о масштабировании сервиса на новые направления. Отмечу, что применение биометрии добровольно. Во всех пользовательских сценариях она выступает в качестве альтернативного способа получения услуг», — рассказал Григоренко.

Чтобы воспользоваться сервисом посадки на поезд по биометрии, необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и предоставить согласие на обработку персональных данных.

Ранее правительство разрешило использовать биометрию для посадки на самолет. Это позволит пассажирам не использовать паспорт и экономить время на проверку данных. Важно, что альтернатива посадки на самолет по паспорту останется, использовать биометрию можно будет по желанию.

