Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ярославской области стартовала акция «Деревья вместо шаров»

Выпускники школ вместо запуска воздушных шаров смогут посадить дерево.

Источник: Национальные проекты России

Экоакция «Деревья вместо шаров», в рамках которой выпускники вместо запуска воздушных шаров могут посадить дерево, стартовала в Ярославской области по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования.

«Акция “Деревья вместо шаров” — это важный шаг в воспитании нового поколения сознательных граждан. Выпускники, выбирая посадку дерева вместо запуска шаров, демонстрируют зрелость и заботу о будущем нашей планеты. Мы рассчитываем, что эта добрая традиция приживется в каждом городе и поселке Ярославской области и посаженные деревья будут расти вместе с нашими детьми», — отметила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.

Инициатива направлена на снижение загрязнения окружающей среды, участвовать в ней могут школы, вузы, колледжи, выпускные группы детских садов. Узнать больше об акции можно по телефону 8 (910) 828−20−35 и в группах ВКонтакте министерства природопользования ЯО и АНО «ЭкоЯР».

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.