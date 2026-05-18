В Ярославской области стартовала акция «Деревья вместо шаров»

Экоакция «Деревья вместо шаров», в рамках которой выпускники вместо запуска воздушных шаров могут посадить дерево, стартовала в Ярославской области по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования.
«Акция “Деревья вместо шаров” — это важный шаг в воспитании нового поколения сознательных граждан. Выпускники, выбирая посадку дерева вместо запуска шаров, демонстрируют зрелость и заботу о будущем нашей планеты. Мы рассчитываем, что эта добрая традиция приживется в каждом городе и поселке Ярославской области и посаженные деревья будут расти вместе с нашими детьми», — отметила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.
Инициатива направлена на снижение загрязнения окружающей среды, участвовать в ней могут школы, вузы, колледжи, выпускные группы детских садов. Узнать больше об акции можно по телефону 8 (910) 828−20−35 и в группах ВКонтакте министерства природопользования ЯО и АНО «ЭкоЯР».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.