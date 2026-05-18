В Ярославской области стартовала акция «Деревья вместо шаров»

«Акция “Деревья вместо шаров” — это важный шаг в воспитании нового поколения сознательных граждан. Выпускники, выбирая посадку дерева вместо запуска шаров, демонстрируют зрелость и заботу о будущем нашей планеты. Мы рассчитываем, что эта добрая традиция приживется в каждом городе и поселке Ярославской области и посаженные деревья будут расти вместе с нашими детьми», — отметила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.