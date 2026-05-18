В Геленджикской бухте не обнаружено загрязнений

Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора по городу Геленджику Ольга Тушина заявила, что вода в Геленджикской бухте чистая, никаких загрязнений не обнаружено. Об итогах встречи со специалистом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов.