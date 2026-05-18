Сесть на поезд по биометрии летом можно будет еще на двух направлениях

В поезд по биометрии можно будет сесть из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Сесть на поезд по биометрии этим летом можно будет еще на двух направлениях: из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в кулуарах ЦИПР-2026.

РЖД и Центр биометрических технологий запустили возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии 8 апреля. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов «Ласточка», курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. За эти поезда отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД.

«Сервис посадки на поезд по биометрии, запущенный в апреле 2026 года, тестируется на новых маршрутах. Уже летом он станет доступен на направлениях Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново», — заявил Григоренко.

По его словам, он уже ознакомился с работой системы на Нижегородском вокзале. «Вся процедура занимает не более 10 секунд, при этом предъявлять паспорт не требуется. Уже принято решение о масштабировании сервиса на новые направления», — добавил он.

Вице-премьер отметил, что применение биометрии добровольно, и это альтернативный способ получения услуг.

Чтобы воспользоваться сервисом посадки на поезд по биометрии, необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку персональных данных.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше