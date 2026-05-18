В Бахчисарайском зоопарке — настоящий «бэби-бум» редких животных

Директор зоопарка Виктор Жиленко рассказал о жизни маленьких экзотических обитателей.

Источник: Комсомольская правда

Этой весной в Бахчисарайском зоопарке родилось сразу много малышей: двойня у лемуров, первенцы у шотландской коровы, потомство появилось у антилопы канна, а также на свет вышли 200 цыплят, более 50 козлят и около 100 кроликов. Директор зоопарка Виктор Жиленко рассказал о жизни маленьких экзотических обитателей. Об этом пишет «МК в Крыму».

Особое внимание привлекло рождение большого рыжего кенгуру. По словам Жиленко, таких крупных животных сейчас крайне сложно привезти в Россию. Малыш родился у пары, привезённой несколько лет назад из Австралии. Отец кенгуру защищает детёныша и тренируется с помощью боксерской груши, а когда малыш подрастёт, начнётся обучение прыжкам и защите территории.

Шотландские коровы впервые стали родителями. Миниатюрные, с кудрявой шерстью и роскошной «чёлкой», они привлекают внимание посетителей, хотя рога у них довольно мощные.

Филины принесли шестерых птенчиков, которых сотрудники зоопарка выкармливают сами, чтобы родители могли снова отложить яйца. Молодые хищники питаются 4−6 раз в день, и иногда «упрямятся», как маленькие дети.

В зоопарке также появилось настоящее «козье царство»: 50 камерунских козлят и шестерка винторогих козлят. Винторогий козёл, или мархур, известен спиральной формой рогов — до 1,5 метра у самцов и всего 20−25 см у самок. Этот вид занесён в Красную книгу, в дикой природе осталось лишь 5−6 тысяч особей. Посетителей просят не кормить малышей — у них особый рацион.

Особой популярностью пользуется новорождённая антилопа. На неё претендовали сразу десять российских зоопарков, но малыш останется в Крыму. Вольер для антилоп оборудован тёплым полом и обогревом, чтобы животным было комфортно даже зимой.

У Маши и Степы родились медвежата Марта и Крымчик. С двух месяцев малыши живут отдельно от мамы под присмотром сотрудников. В будущем их отправят в московский цирк, а пока маленькие медведи радуют посетителей своими играми и забавными шалостями.

В скором времени зоопарк планирует выпустить на волю двух годовалых оленей, отца которых, Леню, когда-то принесли охотники без матери.

Единственная бегемотиха Фрида получает особое внимание сотрудников, чтобы не чувствовать себя одинокой. Она питается овощами и раз в неделю получает «разгрузочный» день на сене.

Кроме того, в зоопарке появилась котодеревня: семь многоквартирных домов для местных кошек с лежанками и подъездами. Животные активно осваивают новые дома, но надеются найти постоянных хозяев.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше