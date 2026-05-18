Краевые власти подписали концессионное соглашение по созданию экотехнопарка в Софронах

Агентство по сопровождению концессионных проектов и АО «Пермский региональный оператор ТКО» (АО «ПРО ТКО») подписали концессионное соглашение по созданию и эксплуатации экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Прикамье. Как сообщили в краевом минЖКХ, комплекс по обработке и утилизации ТКО будет расположен на базе полигона «Софроны». Проект предусматривает создание объекта по обработке ТКО мощностью 300 тыс. тонн в год. Кроме этого, будет проведено обустройство комплекса утилизации органической фракции мощностью 120 тыс. тонн в год. Мощности экотехнопарка позволят обрабатывать более 50% мусора, образованного в Пермском крае, уточняет ведомство.