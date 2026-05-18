«РИР энерго» начал снос части ТЭЦ-4 в центре Курска для культурного кластера

Курский филиал АО «РИР энерго» (бывшая «Квадра», входит в энергетический дивизион «Росатома» — АО «Росатом инфраструктурные решения») начал физические работы по компактизации принадлежащей ему ТЭЦ-4 в центре Курска. В результате будет освобождена территория в 2,4 га под культурно-досуговый кластер с парком. Об этом сообщили в управлении корпоративных коммуникаций АО «Росатом инфраструктурные решения».
Специалисты филиала вместе с подрядчиками начали демонтировать производственные помещения и инженерные коммуникации на станции. До конца года они планируют выполнить первый этап по переносу тепловых сетей и снести несколько складских и технических зданий. Параллельно в 2026-м должно завершиться проектирование парковой зоны, часовни на месте святого источника преподобного Феодосия Печерского и музея, который разместится в исторической части ТЭЦ.
Преподобный Феодосий Печерский — один из основателей Киево-Печерской лавры. Именно в его житии содержится первое летописное упоминание о Курске, благодаря чему город обрел официальный день рождения и в 2032 году отметит свое тысячелетие. По преданию, на берегу реки Тускарь юный Феодосий набирал воду из источника для приготовления просфор. Впоследствии на этом месте построили часовню, которую разрушили в 1920-е годы. Долгое время святой источник считался навсегда утраченным, пока в 2010-х годах его вновь не обнаружили курские краеведы прямо на территории действующей ТЭЦ-4.
Проект реализуется в рамках соглашения между курским правительством и «РИР энерго», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.
Прошлой осенью «Ъ-Черноземье» сообщал, что дочерняя компания госкорпорации «Росатом» — «Росатом инфраструктурные решения» — будет проектировать часть работ по созданию культурно-просветительского кластера на месте части ТЭЦ-4. В министерстве приоритетных проектов, развития территорий и туризма правительства Курской области «Ъ-Черноземье» тогда же рассказывали, что проект должен быть завершен до конца 2028 года.