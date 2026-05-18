«РИР энерго» начал снос части ТЭЦ-4 в центре Курска для культурного кластера

Преподобный Феодосий Печерский — один из основателей Киево-Печерской лавры. Именно в его житии содержится первое летописное упоминание о Курске, благодаря чему город обрел официальный день рождения и в 2032 году отметит свое тысячелетие. По преданию, на берегу реки Тускарь юный Феодосий набирал воду из источника для приготовления просфор. Впоследствии на этом месте построили часовню, которую разрушили в 1920-е годы. Долгое время святой источник считался навсегда утраченным, пока в 2010-х годах его вновь не обнаружили курские краеведы прямо на территории действующей ТЭЦ-4.