Красноярцам рассказали, когда храп может быть опасен

Красноярцам рассказали, почему храп не всегда стоит считать безобидной проблемой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Сомнолог Ирина Рагинене объяснила, что сам по себе храп является звуковым явлением. Иногда он связан с расслаблением мышц мягкого неба во сне и мешает прежде всего окружающим.

«Если при этом нет остановок дыхания, то это не опасно для самого человека. Просто окружающие люди плохо спят. А вот если есть остановки дыхания, это опасно для здоровья, потому что во время них резко снижается уровень кислорода в крови», — рассказала специалист.

По словам сомнолога, особенно важно обратить внимание на громкий прерывистый храп, когда человек сначала храпит, а затем на время будто перестает дышать. Такое состояние может повышать риск опасных нарушений во сне, в том числе инфаркта, инсульта, артериальной гипертонии или гипертонического криза.

При таких симптомах специалист советует обратиться к врачу. Сомнолог может провести диагностику с помощью специальной аппаратуры, которая отслеживает дыхание и уровень кислорода в течение ночи.

(фото на главной Kate Stone Matheson on Unsplash).