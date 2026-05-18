Волгоградские приставы взыскали с горе-родителей 0,5 млрд рублей

В преддверии Международного дня защиты детей с 19 мая по 1 июня 2026 года Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области проведет информационную акцию «Судебные приставы-детям», в рамках которой состоятся благотворительные мероприятия для воспитанников социальных учреждений, будут усилены рейды по адресам должников. Во всех подразделениях судебных приставов граждане смогут получить консультации по вопросам взыскания алиментных платежей, передачи детей одному из родителей или под опеку государства, порядка общения с несовершеннолетними.